Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Commercial Metals?

Der Aktienkurs von Commercial Metals wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" betrachtet. Es ergibt sich eine Rendite von -7,07 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,97 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Commercial Metals mit 23,04 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Commercial Metals eingestellt waren. Es gab acht positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Commercial Metals daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 59,92, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 49,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 44,87 USD liegt, was einer Abweichung von -8,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von nur -0,97 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.