Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Cloudflare?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Cloudflare liegt der RSI7 aktuell bei 54,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte (40,98), was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz erhält Cloudflare ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz sowie die Rate der Stimmungsänderung deuten auf keine signifikanten Veränderungen hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 97,48 USD für Cloudflare ein "Gut"-Signal ist, da er mit einer Entfernung von +38,6 Prozent vom GD200 (70,33 USD) positiv abschneidet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 86,67 USD ein positives Signal auf, da der Abstand +12,47 Prozent beträgt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Cloudflare in den letzten Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Cloudflare sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als angemessen bewertet wird.