Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Close Brothers?

Die Diskussionen über Close Brothers in den sozialen Medien lassen auf ein deutlich positives Stimmungsbild schließen. In den letzten beiden Wochen haben die positiven Meinungen zugenommen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Close Brothers in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im vergangenen Monat lauteten die Einschätzungen 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 34,11 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 1052,75 GBP, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Close Brothers-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für Close Brothers führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Close Brothers liegt mit einem Wert von 14 über dem Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 8,12), was die Aktie als überbewertet einstuft und somit eine "Schlecht"-Bewertung nach fundamentalen Kriterien erhält.