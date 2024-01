Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ChromaDex?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Chromadex wurde der 7-Tage-RSI auf 50 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 37,74 zeigt an, dass Chromadex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Chromadex besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag positive Themen überwogen, an zwei Tagen jedoch die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie heute als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chromadex im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Bei Chromadex ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.