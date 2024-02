Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, China Water Affairs?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. China Water Affairs wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die China Water Affairs-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Handelstagen, zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Water Affairs eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In der technischen Analyse wird die China Water Affairs aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,11 HKD, während der Kurs der Aktie (4,74 HKD) um -7,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein GD50 von 4,21 HKD, was einer Abweichung von +12,59 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Dividende weist China Water Affairs mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,91%) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Parameter eine überwiegend "Neutral"-Bewertung für China Water Affairs.