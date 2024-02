Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, China Oceanwide?

Das Internet hat eine große Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Intensität der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf China Oceanwide haben wir eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Oceanwide derzeit bei 0,02 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,025 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch mit einem Niveau von 0,03 HKD als "Schlecht" einzustufen. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 50 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über China Oceanwide wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält China Oceanwide auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.