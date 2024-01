Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, China Merchants Energy Shipping?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das dazu dient, einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Merchants Energy Shipping betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 50,49 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China Merchants Energy Shipping spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung des Unternehmens. Auch die Analyse von sechs Handelssignalen ergibt ein Ergebnis von 0 Gut- und 6 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine "Neutral"-Einstufung für China Merchants Energy Shipping vorgenommen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,28 CNH, wobei der Kurs der Aktie (6,05 CNH) um -3,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,07 CNH führt zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Kriterium wird daher mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend wird China Merchants Energy Shipping für diese Stufe daher ein "Gut" zugesprochen.