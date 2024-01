Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, China Automotive Engineering Research Institute?

Der Aktienkurs des China Automotive Engineering Research Institute hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,4 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite von 13,54 Prozent in der "Automobile"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens nur minimal darunter. Dies führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 21,46 CNH, während der Kurs der Aktie bei 20,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage gegenüber der Aktie überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keinen signifikanten Wandel gezeigt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Stufe führt.