Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Carrefour?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln als durchschnittlich betrachtet wird. Somit erhält Carrefour eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) über verschiedene Zeiträume. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,03 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 57,25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach erhält Carrefour eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in letzter Zeit vermehrt positive Kommentare über Carrefour verzeichnet. Dies deutet auf eine gute Stimmung bei den Marktteilnehmern hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Carrefour weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Anlegeraufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus jedoch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie sowohl über 200 Handelstagen als auch über 50 Handelstagen auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.