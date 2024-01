Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, California Water Service?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der California Water Service Aktie beträgt derzeit 71,79 und liegt damit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 129 (Branche: Wasserversorgung). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält California Water Service auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf ein starkes Interesse und eine aktive Auseinandersetzung mit der Aktie hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen weitgehend unverändert und entspricht damit einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus für California Water Service in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die California Water Service Aktie mit einem Kurs von 49,17 USD derzeit -3,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,29 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die California Water Service Aktie einen neutralen Titel an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 95,19, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,5 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.