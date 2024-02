Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, CNH Industrial NV?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die technische Analyse der Cnh Industrial-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,28 EUR eine -3,51-prozentige Entfernung vom GD200 (11,69 EUR) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Dagegen beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 10,85 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal hat, da der Abstand +3,96 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cnh Industrial-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Cnh Industrial bei 124,61 Prozent, was über 125 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt, wobei Cnh Industrial mit 124,61 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bezüglich Cnh Industrial. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cnh Industrial-Aktie mit einem Wert von 55,08 weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

