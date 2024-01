Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, CAC Holdings?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes des Unternehmens Cac in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Cac auf dieser Ebene daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cac-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1720,06 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1753 JPY weicht um +1,92 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1753,58 JPY) weist mit einem Abweichung von -0,03 Prozent ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Zusammenfassend erhält die Cac-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cac als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cac-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,52 und ein Wert für den RSI25 von 51,6, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Cac war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".