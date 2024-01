Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Bridgestone?

Bridgestone Dividende und Aktienkurs im Vergleich

Der Reifenhersteller Bridgestone verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 3,33 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,26 Prozent bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat Bridgestone im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,76 Prozent erzielt, was 9,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" bei 32,85 Prozent, wobei Bridgestone aktuell 4,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich positiv auf Bridgestone auswirken. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion an zehn Tagen hauptsächlich positiv und an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Bridgestone-Aktie von 5913 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Bridgestone-Aktie sowohl aufgrund der Dividende, des Aktienkurses im Branchenvergleich, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.