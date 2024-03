Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Boswell?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für J G Boswell. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,69 Punkten, was darauf hinweist, dass J G Boswell weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,47, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hinweist. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das J G Boswell-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um J G Boswell wird auf sozialen Plattformen positiv eingeschätzt. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung mit "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei J G Boswell festgestellt werden. Die Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant verändert, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet J G Boswell im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine niedrigere Rendite von 3,24 % aus. Dies ist 4,98 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8,22 %, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.