Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Blackrock TCP Capital?

Die Blackrock Tcp Capital wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,19 USD, was einer Überbewertung des Aktienkurses (11,88 USD) um +6,17 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 11,32 USD, was einer Abweichung von +4,95 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zusammenfassend zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Außerdem ist die Diskussionsintensität im Internet hinsichtlich der Blackrock Tcp Capital durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende wird die Blackrock Tcp Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,82 %) positiv bewertet, da die Dividende bei 12,16 % liegt, was einer Differenz von 6,34 Prozentpunkten entspricht.

Die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr betrug 4,91 Prozent, was 0,49 Prozent unter dem Durchschnitt ("Finanzen") liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei 10,1 Prozent, wobei die Blackrock Tcp Capital um 5,19 Prozent darunter liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.