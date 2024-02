Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Bertrandt?

Bertrandt-Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Die Bertrandt-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,96 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. In Bezug auf die Performance hat die Bertrandt-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 1,2 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +10,75 Prozent im Branchenvergleich für Bertrandt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Bertrandt mit 8,04 Prozent über dem Durchschnitt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Bertrandt-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 82,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,61 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Bertrandt-Aktie ist positiv. Analysen auf sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Bertrandt in den sozialen Medien aufgegriffen. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also, dass die Bertrandt-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine positive Anlegerstimmung aufweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.