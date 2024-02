Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Beijing Urban Construction Design, Development?

Der Aktienkurs von Beijing Urban Construction Design & Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,28 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -9,29 Prozent, was einer Outperformance von +19,57 Prozent für Beijing Urban Construction Design & Development entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Beijing Urban Construction Design & Development um 18,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales Bild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Urban Construction Design & Development in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Somit erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Urban Construction Design & Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 2,11 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,92 HKD lag, was einem Unterschied von -9 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führte zu einer anderen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag. Somit wurde ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Urban Construction Design & Development-Aktie erreichte einen Wert von 71, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,26, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beijing Urban Construction Design & Development.