Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Beijing Cuiwei Tower?

Der Aktienkurs von Beijing Cuiwei Tower verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,14 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor liegt die Rendite 27,95 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Multiline-Einzelhandelsbranche beträgt -5,28 Prozent, wobei Beijing Cuiwei Tower aktuell 24,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 105,06 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen hin, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Wochen insgesamt acht Handelssignale ermittelt, wobei sich das Bild in 4 Gut- und 4 Schlecht-Signale aufteilt. Dies führt zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Beijing Cuiwei Tower festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit zu der Aktie führt jedoch zu einem insgesamt "Gut"-Rating.