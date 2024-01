Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Beijer Ref AB?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Beijer Ref in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird Beijer Ref mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beijer Ref-Aktie mit -4,94 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 hingegen weist auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +8,69 Prozent beträgt. Daher wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.