Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Beiersdorf?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Beiersdorf liegt bei 35,91, was unter dem Branchendurchschnitt der Vergleichsbranche "Persönliche Produkte" von 41 liegt. Dieser niedrigere Wert zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength-Index (RSI) der Beiersdorf einen Wert von 37,01 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,8 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beiersdorf besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei Beiersdorf derzeit bei 0,57 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Beiersdorf-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Beiersdorf-Aktie, die auf fundamentaler Basis als "gut" und auf Anleger-Sentiment-Basis ebenfalls als "gut", aber aufgrund der Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft wird.