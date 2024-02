Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, BayWa?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Baywa-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der 25-Tage-RSI einen Wert von 49, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Baywa.

Im Branchenvergleich hat die Baywa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche um durchschnittlich 6,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,82 Prozent für Baywa bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Baywa mit 32,46 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Eine wichtige Bewertungskomponente für eine Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung für Baywa ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Stimmungsänderung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Baywa.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Baywa-Aktie aktuell bei 33,26 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst jedoch bei 28,95 EUR liegt und somit einen Abstand von -12,96 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 29,83 EUR, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Gesamtbefund für Baywa.