Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Baozun?

Weitere Suchergebnisse zu "Hoya":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Baozun veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Baozun, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Baozun-Aktie einen RSI-Wert von 93,9 auf, was als überkauft eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein neutraler Wert von 61. Insgesamt erhält die Baozun-Aktie daher eine schlechte Bewertung im Bereich des RSI.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Baozun konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem gut bewertet wird.

Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt, zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Baozun-Aktie beträgt 10,04 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,44 HKD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 7,4 HKD unter dem aktuellen Wert. Insgesamt erhält die Baozun-Aktie daher basierend auf den trendfolgenden Indikatoren eine schlechte Bewertung.