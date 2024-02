Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, BASF?

Basf wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,56, was einen Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 93,56 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Basf wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung eingeschätzt. Laut Analysten waren die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ, und in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine überwiegend positive Bewertung, insgesamt wird Basf hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 39,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,93, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" bezüglich der Dynamik des Aktienkurses.

Die Dividendenrendite beträgt 7,61 Prozent, was 2,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Chemikalien, 5,24) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Basf eine "Gut"-Bewertung.

Basierend auf diesen Faktoren wird Basf insgesamt als "Neutral" eingestuft.

