Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Automatic Data Processing?

In den vergangenen zwölf Monaten hat Automatic Data Processing insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Automatic Data Processing. Die durchschnittliche Kursprognose von 260 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 9,85 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 236,68 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt gilt Automatic Data Processing aus fundamentaler Sicht als unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,31 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,67. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Automatic Data Processing-Aktie, sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.