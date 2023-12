Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Automated?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Automated-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 52,38 beträgt. Auch hier ist Automated weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Automated.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Automated-Aktie beträgt 0,73 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,11 Prozent entspricht. Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Automated auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 3,17, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet macht. Daher erhält Automated in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende bietet die Aktie von Automated bei einer Dividendenrendite von 4,55 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was einer Differenz von 1,57 Prozentpunkten entspricht. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Automated-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Automated jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Automated-Analyse.

Automated: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...