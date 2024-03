Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Auto Trader?

Weitere Suchergebnisse zu "Auto Trader Group":

Die Auto Trader-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Auto Trader. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (720 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -2,99 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Auto Trader insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +11,64 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 664,8 GBP mit dem aktuellen Kurs (742,2 GBP) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,32 Prozent). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 59,44 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Auto Trader auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 44,46). Das Wertpapier wird somit auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass Auto Trader interessante Ausprägungen aufweist. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität, während die Veränderung zum Positiven bei der Rate der Stimmungsänderung zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Auto Trader-Wertpapier.