Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, AstraZeneca?

Astrazeneca: Analystenbewertungen, Sentiment und Relative Strength Index

Die Aktie von Astrazeneca erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" war. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Astrazeneca. Die durchschnittliche Kursprognose von 128,33 GBP ergibt ein Abwärtspotential von -98,78 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Astrazeneca.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,98 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der 25-Tage-RSI bei 44,73 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Astrazeneca-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.