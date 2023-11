Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Arqit Quantum?

Die Anlegerstimmung für Arqit Quantum wird als "Gut" bewertet, basierend auf einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer größtenteils neutral eingestellt, mit vier positiven und zwei negativen Tagen. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Arqit Quantum mit 0,4 USD aktuell -41,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -67,74 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten folgende Empfehlungen abgegeben: 1 "Gut", 0 Neutral und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD. Dies würde eine Entwicklung von 2400 Prozent bedeuten, da der Kurs zuletzt bei 0,4 USD notierte. Aufgrund dieser Analyse erhält Arqit Quantum insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für Arqit Quantum liegt bei 86, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,76, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.