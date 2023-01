Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Archer-Daniels-Midland?

An der Heimatbörse New York notiert Archer-daniels-midland per 30.01.2023, 14:52 Uhr bei 83.63 USD. Archer-daniels-midland zählt zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Die Aussichten für Archer-daniels-midland haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Archer-daniels-midland liegt bei 64,18, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Archer-daniels-midland bewegt sich bei 65,64. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Archer-daniels-midland damit 3 Prozent über dem Durchschnitt (21,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 12,72 Prozent. Archer-daniels-midland liegt aktuell 11,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,64 und liegt mit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 43,14. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Archer-daniels-midland auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.