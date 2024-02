Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Arch Bio?

Der Aktienkurs von Arch Bio verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,25 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -17,99 Prozent, was einer Underperformance von -29,26 Prozent für Arch Bio entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,49 Prozent, wobei Arch Bio 28,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Arch Bio beträgt 53,85 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 55,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schneidet Arch Bio mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (1,88 %) schlechter ab, da die Differenz 1,88 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Dividendenpolitik derzeit als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Arch Bio wurden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Arch Bio in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".