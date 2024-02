Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Arcelormittal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Arcelormittal wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 84,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Arcelormittal-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,6, was bedeutet, dass Arcelormittal weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Arcelormittal eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität bei Arcelormittal abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Arcelormittal beträgt derzeit 0,98 %, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Arcelormittal in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Obwohl automatische Analysen der Kommunikation "Gut" Signale ergeben haben, wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" bewertet.