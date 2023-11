Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Apranga Pva?

Die technische Analyse der Apranga Pva-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 2,63 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 2,635 EUR liegt und somit einen Abstand von +0,19 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,65 EUR, was einer Differenz von -0,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Apranga Pva wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Apranga Pva-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 55,26 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Apranga Pva.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Betrachtung von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.