Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Antero Midstream Partners LP?

Antero Midstream-Aktienkurs: Antero Midstream verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 42,64 Prozent, was zu einer Underperformance von -71,27 Prozent für Antero Midstream führte. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 42,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Antero Midstream um 71,27 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Antero Midstream eine Unterperformance, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmungen einschätzen lassen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Antero Midstream auf sozialen Plattformen neutral. Darüber hinaus wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Antero Midstream diskutiert. Deshalb wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Antero Midstream-Aktie beträgt aktuell 65, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,43 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Antero Midstream daher ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Aktienkurs von Antero Midstream liegt mit 12,64 USD derzeit um -0,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +9,72 Prozent, wodurch die Einstufung auf "Gut" lautet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.