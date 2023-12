Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Alpha Markets Consulting UK?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alpha Markets Consulting beträgt derzeit 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,1 für "Professionelle Dienstleistungen" (ca. 39 Prozent unterhalb) liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist Alpha Markets Consulting daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Alpha Markets Consulting als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 25, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 32,92 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Die Dividendenrendite von Alpha Markets Consulting liegt bei 3,42 Prozent, was 8,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 Prozent liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen über Alpha Markets Consulting in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert gab. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Alpha Markets Consulting bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.