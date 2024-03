Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Air Liquide?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Air Liquide verzeichnete die Diskussionsintensität eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abnahm. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Air Liquide derzeit positiv bewertet wird. Der GD200 liegt bei 165,98 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 187,9 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,21 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 174,99 EUR, was einer Abweichung von +7,38 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 34,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 31,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde über Air Liquide besonders positiv diskutiert, mit 11 Tagen, an denen positiv über die Aktie gesprochen wurde. An einem Tag überwog die negative Kommunikation, während es in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Air Liquide Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.