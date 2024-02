Summit Therapeutics Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Summit Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 20,35 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,11, was auch auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild von Summit Therapeutics zu. Die Aktie hat eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Summit Therapeutics in diesem Punkt die Gesamteinstufung: "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Summit Therapeutics eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Summit Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird Summit Therapeutics auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,21 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,67 USD liegt, was einer Abweichung von +111,31 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 3,11 USD zeigt eine Abweichung von +50,16 Prozent, was die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält Summit Therapeutics daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.