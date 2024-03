Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Adit EdTech Acquisition Cor?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Griid Infrastructure von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Griid Infrastructure bei 88,89, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als ein "schlechtes" Signal eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) beträgt der Wert 81, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "schlechten" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Bewertung auf Basis des RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Griid Infrastructure gab. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt führt dies zu einer "schlechten" Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Griid Infrastructure bei 3,6 USD, während der Aktienkurs selbst bei 1,67 USD liegt, was einem Abstand von -53,61 Prozent entspricht und somit als "schlecht" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 2,96 USD liegt und somit eine Differenz von -43,58 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einem "schlechten" Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Bewertung auf Basis der technischen Analyse.