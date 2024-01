Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, AS Merko Ehitus?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Merko Ehitus-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation an, bei einem Wert von 20,83. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 32, was auf eine neutrale Situation hindeutet, und auch mit "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Merko Ehitus wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen dominiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Merko Ehitus-Aktie der letzten 200 Handelstage um 2,43 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weicht ebenfalls um 2,5 Prozent ab, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Merko Ehitus-Aktie.