Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, 1 Automotive?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um die Aktie von 1 Automotive wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für 1 Automotive in diesem Punkt die Bewertung "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die 1 Automotive-Aktie überkauft ist, was zu einem "schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI25 ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Die Gesamtanalyse der RSIs führt damit zu einem "schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die 1 Automotive-Aktie eine "gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und dem Schlusskurs am letzten Handelstag. Die kurzfristige Analyse führt jedoch zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.