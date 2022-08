Sollten Anleger sich freuen, bluebird bio?

Bluebird Bio, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 06:17 Uhr) mit 6.31 USD sehr deutlich im Plus (+6.5 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bluebird Bio auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bluebird Bio. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bluebird Bio-Aktie hat einen Wert von 21,32. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,41). Der RSI25 liegt bei 41,41, was bedeutet, dass Bluebird Bio hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Bluebird Bio.

3. Analysteneinschätzung: Für die Bluebird Bio sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 7 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bluebird Bio vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bluebird Bio. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 11,56 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 83,13 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 6,31 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".