Sollten Anleger sich freuen, Zhuzhou Kibing?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 69,57 für Zhuzhou Kibing als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 67 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Trotzdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Zhuzhou Kibing daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was auf eine zunehmende Kommunikationsfrequenz hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhuzhou Kibing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 8,57 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 6,57 CNH liegt, beträgt die Abweichung -23,34 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 7,37 CNH und einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-10,85 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung. Insgesamt wird die Zhuzhou Kibing-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.