Raytheon Technologies Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das Anleger-Sentiment für die Rtx-Aktie wird in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Laut analytischen Studien wurden jedoch gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten-Einstufungen für die Rtx-Aktie der letzten zwölf Monate belaufen sich auf 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 88 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -3,34 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen für die Rtx-Aktie aufgehellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rtx-Aktie liegt bei 43,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,78, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Rtx-Aktie basierend auf dem RSI.