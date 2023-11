Sollten Anleger sich freuen, Yonker Environmental Protection?

Weitere Suchergebnisse zu "China Evergrande Group":

Der Aktienkurs von Yonker Environmental Protection verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 4,25 Prozent, was bedeutet, dass Yonker Environmental Protection in Bezug auf die Branche eine Underperformance von -10,76 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,88 Prozent, und Yonker Environmental Protection erzielte eine Unterperformance von 7,38 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yonker Environmental Protection bei 56,19, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yonker Environmental Protection derzeit neutral ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,87 CNH, während der Kurs der Aktie (5,69 CNH) um -3,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,64 CNH, was einer Abweichung von +0,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" in der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Yonker Environmental Protection. Es gab keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yonker Environmental Protection daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Yonker Environmental Protection von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.