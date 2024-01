Sollten Anleger sich freuen, Yandex?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne zeigen könnten. In Bezug auf Yandex wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Yandex weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was bedeutet, dass Yandex auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt Yandex mit einem Kurs von 18,94 USD derzeit 0 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass bei Yandex langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yandex eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yandex daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Yandex von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.