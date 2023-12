Sollten Anleger sich freuen, WeWork?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Wework wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,17 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Wework hinweist. Die Bewertung für den 7-Tage-RSI lautet daher "Schlecht". Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen keine eindeutige Über- oder Unterbewertung, weshalb die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten vier Wochen konnte bei Wework eine positive Veränderung in der Stimmungslage festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Gut" bewertet. Hingegen wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 0,27 USD um -97,65 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (11,48 USD) ab. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,58 USD) liegt der aktuelle Schlusskurs (-82,91 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal, da keine klare Richtung in der Kommunikation erkennbar ist. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Wework angemessen als "Neutral" bewertet wird.