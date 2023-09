Sollten Anleger sich freuen, Waste Management?

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Am 27.09.2023, 19:22 Uhr notiert die Aktie Waste Management an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 155.68 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Unser Analystenteam hat Waste Management auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Waste Management investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,65 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,32 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Waste Management. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Waste Management-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 160,3 USD mit dem aktuellen Kurs (155,68 USD), ergibt sich eine Abweichung von -2,88 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (160,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,11 Prozent), somit erhält die Waste Management-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

