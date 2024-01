Sollten Anleger sich freuen, Volkswagen?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um bestimmte Aktien. Diese Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen über Aktien liefern. Im Falle von Volkswagen wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Volkswagen führt ein RSI von 65,53 zu einer Einstufung als "Neutral", ebenso wie ein RSI25 von 37,14. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine geringe Performance von 0,1 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche ist dies eine Underperformance von -4,98 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Volkswagen mit einer Unterperformance von 7,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Volkswagen eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Volkswagen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Volkswagen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.