Sollten Anleger sich freuen, US Masters Residential Property Fund?

Die US Masters Residential Property Fund-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,3 AUD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,29 AUD, was einem Unterschied von -3,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,28 AUD zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +3,57 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die US Masters Residential Property Fund-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die US Masters Residential Property Fund-Aktie daher in diesem Bereich ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 33,33 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 43,33, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, führen zu einer Gesamteinstufung von "Gut" in Bezug auf die Messung der Anleger-Stimmung.