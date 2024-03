Sollten Anleger sich freuen, Tsubakimoto Chain Co?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel bietet. Für die Tsubakimoto Chain-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 27,66, was bedeutet, dass die Tsubakimoto Chain überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine abweichende "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Tsubakimoto Chain-Aktie ein Durchschnitt von 3972,15 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5110 JPY, was einen Unterschied von +28,65 Prozent ausmacht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4520 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,05 Prozent Abweichung), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält die Tsubakimoto Chain-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Tsubakimoto Chain zeigt sich eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigte.

Auch das Internet kann eine Rolle bei der Stimmung rund um Aktien spielen. In Bezug auf Tsubakimoto Chain wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch sich auch hier ein langfristiges Gesamtergebnis von "Neutral" ergibt.