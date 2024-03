Sollten Anleger sich freuen, Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI von Tesla liegt bei 56,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 9 positive, 10 neutrale und 4 negative Bewertungen. Für den vergangenen Monat wurden 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 207,62 USD, was einer Erwartung von 21,19 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tesla-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 234,04 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 171,32 USD lag, was einer negativen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine negative Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei auch 8 negative Signale gefunden wurden, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Tesla kaufen, halten oder verkaufen?

